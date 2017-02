Plus d'infos sur le spectacle Le Grand Cirque De Saint-petersbourg à Saverne

Le grand cirque de Saint-Petersbourg vous présente son tout nouveau spectacle 2017 !

Accompagné par le folklore des chants et des ballets Russes, laissez-vous emporter au pays des Steppes et des Toundras, avec une pléiade d'artistes qui font la tradition et la renommée du Cirque Russe à travers le monde !

Cette nouvelle création fait appel à des attractions acrobatiques de haut niveau, des gymnastes étonnants, des animaux surprenants et des clowns poétiques et hilarants !

Confortablement installé dans notre chapiteau entièrement équipé de sièges individuels, venez applaudir :

- L'exceptionnel groupe de fauves de Rico

- Le grand groupe d'animaux exotiques 30 animaux en piste !

- Les pitreries clownesques

- Les célèbres éléphants indiens

- Les chats de Ludmilla

- L'incroyable Laserman

- Les chiens malicieux des Varadis

- Zednek Polach, le jongleur le plus rapide du monde

- Ochir l'équilibriste

- L'homme Toupie

- L'incroyable globe des motos

- Pour soulever le public, le Duo Vitalys aux mains à mains

- Le grand ballet du Cirque de Saint-Pétersbourg accompagnée de Nina

2h de spectacle féérique et magique pour toute la famille !

Place Enfant Gratuite pour les - de 24 mois, sous condition d'être assis sur les genoux d'un adulte.

Site web : http://www.promo-cirques.fr

Infos réservation :

Bénéficiez jusqu'à -60% de réduction sur votre place de cirque en réservant directement sur www.promo-cirques.fr !