MUSIC LINE PRODUCTIONS ( L. 2-1072181) et l'ILLIADE présentent en accord avec GEL PRODUCTION ce concert

Avec 5 albums à son actif et moultes collaborations déterminantes comme avec Neal Black et Paul Personne. Manu Lanvin, chanteur et guitariste s'est frayé une place incontournable dans le paysage du blues rock français. En 2009, il a co-écrit, produit et réalisé Dawg eat Dawg, le dernier album du chanteur texan Calvin Russell. Encouragé par son mentor, Manu se lance dans un blues urbain endiablé. Il livre en 2012 Mauvais Casting, un album suivi de 120 concerts en 2013 sur des scènes prestigieuses en Europe comme aux États-Unis (Olympia, Apollo Theater, Cahors Blues festival...). C'est d'ailleurs au Montreux Jazz Festival que Manu Lanvin se fait remarquer parQuincy Jones qui lui propose de venir jouer à la Jazz Foundation of America à New york. Son 5ème album, Son of the blues se prolonge par une centaine de concerts en 2015, dont la 1ère partie de Johnny Hallyday. Prochain album prévu pour septembre 2016.• N.B. les duplicatas n'étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets. - Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33 - Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d'un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. - Les appareils photos et caméras sont interdits en salle