Plus d'infos sur le concert La Boulangère a Des Ecus à Oberhausbergen

GENRE OPÉRETTE DURÉE 2H30 ÂGE DÈS 12 ANS L'action se déroule à Paris en 1718, sous la Régence de Philippe d'Orléans, période de spéculations financières et de moeurs licencieuses. Offenbach, en multipliant les facéties, s'y révèle toujours aussi efficace avec des rythmes pétillants qui font une belle place aux choeurs, en osmose avec les chanteurs solistes et les jeunes danseuses. Entrées, sorties, défilés, départs, rondes, duos, romances et airs à couplets caractérisent cet opéra-bouffe plein de trouvailles ingénieuses, qu' Erik de Mautort, metteur en scène, saura faire briller avec son audacieuse frénésie.