Plus d'infos sur le concert Lolomis et La Mal Coiffée à Oberhausbergen

LOLOMIS CONCERT DE SORTIE DU 2ÈME ALBUM GENRE TRANSE/WORLD DURÉE 1H15 Le groove et le détournement comme marques de fabrique, Lolomis compte parmi ses influences la pop, la transe, l'électro, le tout sur instruments purement acoustiques ! Harpe, voix, flûtes et percussions offrent une nouvelle interprétation du répertoire en métamorphosant les mélodies tziganes qu'on jurerait venues d'un autre espace-temps. Lolomis repousse ses propres frontières dans ce second opus aux sonorités tribales, oscillant entre incantations chamaniques et break-beat survoltés. LA MAL COIFFÉE 1ÈRE PARTIE Originaire du Minervois, les 4 chanteuses de Mal Coiffée réinvente depuis 2003 un chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont indissociables de l'expression populaire.