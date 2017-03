Plus d'infos sur le concert Passion selon St-Jean de J. S. Bach par Gli Angeli, Genève à Saessolsheim

Grand concert : Passion selon St-Jean de J. S. Bach à Saessolsheim par Gli Angeli, Genève

Grand événement musical en Alsace :

Passion selon St-Jean de J. S. Bach par Gli Angeli, Genève

Vendredi 24 mars 2017 à 20h à l'église de Saessolsheim

Saessolsheim est un village de 500 habitants à 30 km de Strasbourg. En 1995, l'Association des Amis de l'Orgue de Saessolsheim réussit le pari de construire un nouvel orgue dans l'église de Saessolsheim.

Depuis ce sont plus de 20 ans de musiques, plus de 150 concerts de qualité (orgue, musique de chambre, choeurs, orchestres, musiques du Moyen-Âge à aujourd'hui, avec une dominante "Musique ancienne"), des stages internationaux d'orgue, 15 enregistrements de CD par des organistes de France, Allemagne, Danemark. En somme : une très riche activité, impressionnante : Saessolsheim est devenu un haut lieu de la musique en Alsace.

Et toujours, de proche en proche, des initiatives, une programmation variée, des idées originales. Francis Jacob, organiste, professeur au Conservatoire de Strasbourg, mène avec ses amis cette aventure depuis le début.

Et les Amis de l'Orgue de Saessolsheim savent aussi créer à l'occasion de très grand événements musicaux : ce fut le cas en 2015 avec la Messe en si, et à nouveau en 2017 avec cette autre très grande oeuvre de J. S. Bach : la Passion selon St-Jean. Des grandes oeuvres données par des ensembles professionnels en grand effectif sont des événements rares en Alsace. Ce sera le cas pour la deuxième fois en deux ans à Saessolsheim !

Après le mémorable concert de la Messe en si en 2015, les Amis de l'Orgue de Saessolsheim sont heureux de proposer à nouveau une grande oeuvre de J. S. Bach au public, avec le même excellent ensemble. 30 musiciens professionnels sur scène. Une oeuvre profonde et dramatique à travers laquelle Bach se fait narrateur de la Passion du Christ et interrogateur à chaque instant de ce récit qui est au coeur des préoccupations du Kantor. Ces choeurs, airs et récits atteignent des sommets d'expressivité musicale. Projection sur écran du texte et des traductions

Prix : - une majorité de places à 20€ - Un nombre limité de places avec excellente visibilité (avant de l'église ou tribune) : ces excellentes places à 30€ - Une trentaine de places avec moins bonne visibilité ou sans visibilité, à 10€ - Moins de 16 ans : gratuit - Carte VitaCulture : 5,5€.

Co-voiturage : si vous souhaitez venir à ce concert mais n'avez pas de moyen de transport, contactez-nous : nous organiserons pour vous un co-voiturage.

LES RÉSERVATIONS SONT OUVERTES DÈS MAINTENANT. VOUS POUVEZ RÉSERVER PAR E-MAIL, COURRIER OU TÉLÉPHONE, RÉGLER MAINTENANT OU PLUS TARD. LES PLACES SONT ATTRIBUÉES DANS L'ORDRE D'ARRIVÉE DES RÉSERVATIONS : PLUS ON RÉSERVE TÔT, MIEUX ON EST PLACÉ.

Avec, entre autres : Aleksandra Lewandowska (Pologne, soprano), Alex Poter (Angleterre, alto), Thomas Hobbs (Angleterre, ténor), Samuel Boden (Angleterre, ténor), Stephan MacLeod (Genève, basse et direction), Leila Schayegh (Bâle, violon), Chiara Bianchini (Besançon, violon), Romina Lischka (Autriche, viole de gambe), Alexis Kossenko (Poitiers, traverso), Francis Jacob (Saessolsheim, orgue) ...

Partenariats : merci pour leur aide précieuse à -Région Alsace - Champagne - Ardenne - Lorraine -Conseil Départemental du Bas-Rhin -DRAC Alsace (ministère de la Culture) -CIC Est -Accent 4 -Consulat de Suisse -Caisse des Dépôts -Spedidam

Réservations : asamos@orange.fr http://www.asamos.org 06 88 12 54 79

Restaurant : le restaurant « à l'Ackerland » 14 rue Principale à Saessolsheim propose un repas 24 mars 2017 à 17h30, fin du repas à 19h30. Vous pourrez ainsi vous garer tranquillement au préalable. Menu à 15€ : Entrée (Terrine de campagne, crudités) - Plat (aiguillettes de poulet à la crème) - Dessert (vacherin glacé). Réserver auprès du restaurant : 03 88 70 55 76, E-mail : contact@aubergeackerland.com

Site web : http://www.asamos.org

Infos réservation :