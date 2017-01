Plus d'infos sur le concert Big Bog à Selestat

LES TANZMATTEN (L.1-138147 & 3-138148) présente ce spectacle

Ils piaffent derrière leurs pupitres, prêts à mettre en branle cette turbulente machine à jazz. La vingtaine de musiciens qui compose le Big Bog prépare un programme autour de grands tubes funk et soul, savamment arrangés pour l'occasion. Le swing virtuose des sax, des trompettes et des trombones, le groove de la section rythmique, fourni par la guitare, la basse, le piano et la batterie propulsent la formation vers les terres fertiles de Tower of Power, Jamiroquai, James Brown, Gordon Goodwing, Sting, Rad, etc. Sous la houlette de Franck Quevedo, elle revisite les perles d'un répertoire inestimable sans pour autant négliger des compositions moins connues mais tout aussi intéressantes sur lesquelles les improvisateurs se donnent à coeur-joie et envoient leurs solos avec un enthousiasme débridé. Depuis plusieurs années, la chanteuse Caroline Laurent accompagne l'orchestre. Sensuelle et effrénée, douce et endiablée, elle partage son énergie et son expressivité avec le Big Bog, qui a fêté en 2015 ses 20 ans d'existence. Réservation PMR = 03.88.58.45.45