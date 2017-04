Plus d'infos sur le concert Robin Mckelle à Selestat

LES TANZMATTEN (L.1-138147 & 3-138148) présente ce spectacle

Insaisissable Robin McKelle qui débarque toujours là où on ne l'attend pas ! Après avoir fait allégeance au jazz en big band avec des standards des années 40, elle chemine depuis dix ans dans l'univers de la grande musique populaire américaine, s'ouvre vers la soul, le blues et le rhythm'n blues. Pas-à-pas, elle forge sa propre identité musicale et entame elle-même l'écriture de ses compositions. Avec The Looking Glass, son dernier album paru en 2016, la chanteuse américaine surprend une fois encore avec une pop-soul raffinée. Entièrement écrit par ses soins, libéré de toute influence extérieure, Robin McKelle s'y livre dans un registre plus intimiste. Sa voix suave de mezzo y trouve sa parfaite expression, tantôt rugueuse, tantôt profonde et douce comme un lagon. Une voix forte, des textes accrocheurs et des morceaux prodigieux. En prenant une fois encore les petites routes de traverses plutôt que de suivre les grands boulevards qui s'ouvrent devant elle, Robin McKelle gagne son pari et suscite l'enthousiasme général. Comment y échapper avec une artiste qui sait si bien toucher l'âme et les émotions ? Réservation PMR = 03.88.58.45.45