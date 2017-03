Plus d'infos sur le concert Souad Massi à Selestat

LES TANZMATTEN (L.1-138147 & 3-138148) présente ce spectacle

Souad Massi n'en finit pas d'étonner. L'artiste algérienne, installée à Paris depuis plusieurs années, soulève les enthousiasmes avec ses chansons métissées, mêlant habilement folk-rock, chaâbi et musiques arabo-andalouses. Découverte en France en 2001, la chanteuse ose tout, prend des risques à chacun de ses nouveaux albums, toujours méticuleusement préparés. Le dernier en date, El-Mutakallimûn, en est l'exemple le plus éclatant. Inspirée par l'extraordinaire rayonnement artistique et intellectuel de Cordoue au Moyen-Âge, elle se lance dans un projet colossal : mettre en musique et interpréter les textes de grands poètes arabes, libanais, irakiens, tunisiens... du XIe au XXe siècle. Ses arrangements d'une douceur captivante enveloppent des textes d'une beauté intemporelle, porteurs de messages de tolérance, d'amour, de paix. Sa voix chargée de force et d'émotion, au timbre chaud, a tôt fait de nous embarquer à travers les âges, vers ces joyaux de la culture arabe, contre l'obscurantisme et les amalgames. Réservation PMR = 03.88.58.45.45