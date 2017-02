Plus d'infos sur le concert Avec Le Soleil Sortant De Sa Bouche à Strasbourg

Indie rock transe pop chanosn éléctro Avec Le Soleil Sortant de Sa Bouche inclut des membre de Fly Pan Am, Pas Chic Chic ou encore Set fire to Flames, entre kraut-funk et rock instrumental exubérant, énergie hypnotique et lyrisme sous acide. De Battles à Magma en passant par Hangedup ou GY!BE, une étoile qui trouve parfaitement sa place dans la Constellation. Aussi underground qu'expérimental, Institut aime créer le malaise. Et dire l'enfermement. Voix monocorde, parlée, mélodies répétitives, phrases chocs (…) Très houellebecquien, entre précision clinique et dérision désespérée. Forcément politique, puisque tout cela interroge la place de l'individu dans la société. (…) Troublant et poétique. © Télérama