Découvert en France en 2012 grâce à son précèdent album "The Lateness of the Hour" Et à son single "Too Close" qui furent de véritables succès mondiaux,

Le britannique nous offre une série de concerts afin de nous présenter son nouvel album "Tails of Lions".

Venez découvrir ce nouvel album lors de son concert le 21 février prochain à La Laiterie de Strasbourg.

Site web : http://www.alexclare.com/home.html