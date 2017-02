Plus d'infos sur le concert Firewind à Strasbourg

Heavy power métal A tombeaux ouverts, saillies électriques giflant une rythmique de marteau-pilon emballé, quelques modernes avatars d'une race with the devil entamée au crépuscule des 60's s'offrent un rush métallique et onirique en terres strasbourgeoises. Dans ces perspectives extrêmes, la sensation forte est à ranger au chapitre des douceurs.