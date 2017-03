Plus d'infos sur le concert Les Misérables à Strasbourg

LES MISERABLES, est le chef d’œuvre littéraire de Victor Hugo, écrit en 1862, racontant dans le Paris du XIXème siècle les déchirants et sublimes destins croisés d’hommes et de femmes, sur fond d’amour, de sacrifice, de rédemption et de rébellion.



LES MISERABLES, est aussi le chef d’œuvre musical d’Alain Boublil et Claude-Michel Schonberg, créé en 1981 au Palais des Sports de Paris dans une mise en scène de Robert Hossein.

C’est à ce jour, l’un des plus grands succès mondiaux de l’histoire de la comédie musicale, avec plus de 70 millions de spectateurs, des représentations dans plus de 44 pays et une interprétation dans 22 langues ! Depuis 30 ans, le spectacle n’a d’ailleurs jamais cessé d’être à l’affiche à Londres.



Aujourd’hui, j’ai l’immense plaisir de vous présenter LES MISERABLES, en français et dans une version concert inédite. Sur scène, trente chanteurs lyriques et semi-lyriques aux voix exceptionnelles seront accompagnés par un orchestre symphonique sous la direction musicale d’Alexandra Cravero. J’ai aussi souhaité reproduire l’ambiance de l’époque avec la création de costumes spécialement réalisés pour ce concert.



Retrouvez les titres inoubliables réorchestrés pour ce concert : A la volonté du peuple, J’avais rêvé, Comme un homme, Dans ma vie, Mendiants à la fête, Mon histoire, Seul devant ces tables vides, Sous les étoiles, Le grand jour, Souviens toi des jours passés, Rouge la flamme de la colère, La mort de Fantine, Quand un jour est passé…



J’avais un rêve… Ressusciter la magie des MISERABLES en français, telle que je l’avais ressentie il y a vingt-cinq ans au Théâtre Mogador à Paris. Voici mon rêve devenu enfin réalité ! Et c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai le bonheur de vous faire partager ce concert événement.