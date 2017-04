Plus d'infos sur le concert Perturbator à Strasbourg

Dark synth music Issu de l'écurie finlandaise Blood Music (Emperor, Strapping young Lad,...), le fer de lance du mouvement "synthwave à tendance saturée" débarque en tournée. Dans le cas présent, la scène électro se fait bousculer à coup de riffs de synthés assassins et de pilonnages rythmiques tout droit sortis de Blade Runner, le tout agrémenté de quelques relents metal/punk discrets mais efficaces. Une date atypique, attendue, et immanquable ou Perturbator viendra présenter son album sorti en mai 2016 "The Uncanny Valley".