Plus d'infos sur le concert Poni Hoax + Première Partie à Strasbourg

PONI HOAX

Enfants terribles du rock français, les Poni Hoax ont conquis la scène internationale dès le succès du single "Budapest" en 2005, suivi par "Antibodies" en 2008. Hit radio et hymne des dance-floors, le titre est tiré de leur album "Images of Sigrid", acclamé par la critique. Après une tournée de plus de deux ans dans le monde, le groupe est entrain de préparer son nouvel album prévu pour 2016.

