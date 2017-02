Plus d'infos sur le concert Ill River à Vendenheim

La rivière naît d'origines lointaines, de chemins innombrables, une source en montagne, un jaillissement de la Terre. Elle est en souffrance, son parcours est chaotique, semé d'embûches. Ses torrents et tourbillons d'automne deviennent sécheresses estivales - tour à tour dangereuses et timides. La rivière soigne aussi, sincère et authentique, pleine d'entrain et de sourires. Une originalité de style, la fraîcheur. Elle apporte la bonne humeur et reflète nos vies: tristes, gaies, mélancoliques ou drôles. On plonge dans la rivière, on flotte sur ses eaux, un moment de partage privilégié, chaque fois un échange. De la musique qui réconcilie. L'univers d'illgravite entre folk US et rock européen. Rythmé et rugueux, les guitares sont chaudes, les harmonies positives et touchantes. En découle ce style bien à eux, l'Urban·Folk. Première partie : William Matter