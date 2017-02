Plus d'infos sur le concert Klo Pelgag à Vendenheim

Quand Klô Pelgag chante, les images s'animent. Une auteure, compositrice et interprète à l'imagination sans fin qui s'efforce de faire de ses chansons un paysage pour les aveugles. Tandis que les yeux s'en éprennent, les coeurs se braquent sur ces envolées gracieuses où cordes et voix se mêlent au chant du piano. Cet univers singulier de « pop magie » a déjà permis à la jeune québécoise de se produire dans les plus grands festival du Québec et d'Europe (Printemps de Bourges. Francofolies de La Rochelle, Paléo Festival de Nyons...) Première partie : Duo les Belettes / Chansons olyzyglottes