Plus d'infos sur le concert Un Reve D'empereur à Vendenheim

Sous la direction d'Éric Vivion, le Choeur Lyrique d'Alsace réalise une grande fresque musicale et théâtrale dont le coeur palpitant est le château du Haut-Koenigsbourg. Imaginez un empereur, Guillaume II, offrant l'hospitalité aux visiteurs d'un soir. Imaginez voyager avec passion dans l'histoire et les secrets du plus fantastique château d'Alsace, vaisseau fortifié, haut lieu du pouvoir où se sont noués et défaits les conquêtes, les passions, les intrigues, les serments, les amours... Quoi de mieux que l'opéra, ses dramaturgies historiques réelles ou parfois imaginaires, pour plonger dans des intrigues romanesques ? De Frédéric le Borgne à Frédéric II, des combats acharnés de 1633 à la reconstruction, embarquez sur les pas des tragédies et des nobles épopées humaines ! Ce sont des oeuvres de Verdi, Bellini, Donizetti, Wagner et Puccini qui guideront cette belle traversée en marge de l'histoire et de l'imaginaire.