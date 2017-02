Plus d'infos sur le concert Unis-sons On Broadway à Wissembourg

Le Groupe Vocal Unis-Sons & Unis-Sons Junior de Cleebourg présentent: le concert / spectacle Unis-Sons on Broadway avec le groupe de danse Step & Dance, de Soufflenheim, mené par Anne Lang.

Le tout aura lieu le dimanche 12 mars à la NEF salle Otfried de Wissembourg à 16h.

Les comédies musicales à l'honneur !

Spectacle tout en chansons et en danses qui présente les plus beaux morceaux des comédies musicales de France, et des Etats-Unis, sous la direction artistique du Coach Vocal Cynthia Colombo.

Accompagné par Pierre Barthel au piano & Werner Leukmann aux percussions.

Réservez au :

- 06 78 54 46 63 ou resa@cynthia-colombo.com

- auprès d'un membre du groupe vocal

- de chez vous dans notre boutique en ligne.

Prévente 8? / Caisse du jour 10? / Gratuit moins de 12 ans

Placement Libre

www.groupevocalunissons.com

Infos réservation :

Tél. 0665321640