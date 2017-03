Plus d'infos sur le spectacle A mon père, une dernière danse et un premier baiser à Strasbourg

Radhouane El Meddeb

Cie de Soi

A mon père, une dernière danse et un premier baiser

France / Solo / création 2016

Coproduction POLE-SUD

Présenté avec le Maillon

Le mystérieux et vibrant solo de Radhouane El Meddeb fait place aux traces, à l'écoute. A travers une danse recueillie à fleur de notes sur les Variations Goldberg, le chorégraphe semble s'évader du temps présent pour sceller dans les gestes, les mots tus et les évènements qu'il aurait tant voulu partager avec son père disparu.

Immensité blanche, désert de plâtre où repose dans sa gangue figée, un mouton démantelé, comme à l'abandon, sculpté jusqu'à l'abstraction. A ses côtés, de dos, Radhouane El Meddeb, simple présence qui fait entendre le silence, l'espace vide, ouvert comme un infini.

Pour la première fois, le chorégraphe s'est adjoint la collaboration d'un jeune céramiste, Malek Gnaoui, aux oeuvres déjà marquantes qui portent sur les liens entre aliénation contemporaine et systèmes de valeurs ancestraux. A travers sa relecture de la céramique, il interroge aussi la figure du mouton telle que la religion et les croyances populaires la véhiculent. Des questions communes qui rapprochent les deux artistes. Parce que le théâtre ne lui suffisait plus, Radhouane El Meddeb a créé son premier solo en 2005. Une révélation pour l'artiste tunisien. Depuis, danse et chorégraphie sont au coeur de sa démarche, offrant une nouvelle terre artistique à explorer avec son propre langage, son écriture singulière.

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/658-saison1617-radhouane-el-meddeb-a-mon-pere?Itemid=161