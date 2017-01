Plus d'infos sur le spectacle Au pied de la lettre #2 à Strasbourg

AU PIED DE LA LETTRE #2

Loïc Touzé - Voici Ulysse sur son bateau

Ambra Senatore - Quante storie

France / 2 duos / création 2016

Tout public + 8 ans

Après un premier volet confié à Anne N'Guyen et Michel Schweizer, voici venir le tour d'Ambra Senatore et Loïc Touzé. Les pièces des deux chorégraphes, Quante Storie pour la première, Voici Ulysse sur son bateau pour le second, composent le second et nouveau programme dansé de la série Au pied de la lettre.

Dédié au jeune public, le projet Au pied de la lettre montre son inclination pour la danse. Deux chorégraphes de générations et styles différents créent chacun une pièce courte, avec une même distribution, en prenant appui sur un texte de leur choix. Les deux spectacles sont présentés dans un même programme.

Tout le monde connaît le mythe que raconte l'Odyssée ainsi que son héros au coeur magnanime. Le chorégraphe Loïc Touzé fait de ses aventures une magique fable dansée. Un duo de danseurs en incarne certains personnages mais aussi d'autres éléments : le soleil, la tempête... Voici Ulysse sur son bateau est une étonnante fresque vivante aux multiples métamorphoses.

Parfois, même les histoires peuvent se perdre. Comment faire alors pour les raconter ? Ambra Senatore s'est lancée dans ce mystère, en créant Quante Storie (Tant d'histoires). On retrouve les danseurs en duo, comme égarés sur les traces de récits dont plus personne ne se souvient. Entre les mots et les gestes finalement surgissent d'autres pistes, d'autres récits imprévus et dansés. Car en réalité, les histoires sont partout.

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/652-saison1617-loic-touze-ambra-senatore-au-pied-de-la-lettre?Itemid=161

Infos réservation :

DIM 29 JANV - 17:00 LUN 30 JANV - 14:15* MAR 31 JANV - 10:00* + 14:15* *séances scolaires