Plus d'infos sur le spectacle Celles qui me traversent à Strasbourg

Anne Théron

Cie Les Productions Merlin

Celles qui me traversent

France / 2 interprètes / création 2017

Corpoduction POLE-SUD

Dire un sentiment fugace, bref, intense, inexpliqué, affronter sa part d'ombre. Auteure, metteure en scène et réalisatrice Anne Théron, s'est prise au jeu dans Celles qui me traversent. Une pièce organique qui met en scène la parole et le féminin dans un croisement inédit entre le mouvement dansé et la chair des mots.

Suite à son précédent spectacle, Ne me touchez pas, présenté au TNS en 2015, une passionnante revisitation des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos du point de vue des femmes - Anne Théron s'aventure dans un autre espace. Celles qui me traversent poursuit un double motif de réflexion autour de la voix et des mondes du féminin. Après avoir interrogé les statuts de la femme, politique, social, religieux, la metteure en scène aborde aux rives de son identité multiple, et cherche à travers corps et mots, les phénomènes invisibles de sa logique émotionnelle.

Issue de la littérature, du cinéma et des arts plastiques, Anne Théron pense d'abord le plateau en termes d'images et de sons. Pour cette création, elle a filmé quatre femmes et leurs mots naissants à partir d'attrapes-fiction et s'est elle-même immergée dans l'écriture. Elle a aussi confié à deux danseuses aux qualités singulières, Akiko Hasegawa et Julie Coutant, la part des corps et son imaginaire. Celles qui me traversent se présente comme un objet visuel et sonore aux images et textes fragmentaires où vient se fondre le duo dansant traversé de multiples visages.

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/661-saison167-anne-heron-celles-qui-me-traversent?Itemid=161