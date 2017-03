Plus d'infos sur le spectacle Happy Hour - Conti Sparsi #4 à Strasbourg

Alessandro Bernardeschi & Mauro Paccagnella

Wooshing Machine

Happy Hour

Conti Sparsi #4

Belgique / duo / création 2015

L'heure heureuse à laquelle nous convient deux danseurs au tournant de la cinquantaine, est finement - quoique pas toujours ! - tissée de gravité et légèreté. On y découvre des histoires de danse, mais aussi et surtout d'amitiés. Entre le geste et le partage, la mémoire et le rire, s'esquisse une vitale poétique de l'existence.

Le public de POLE-SUD les connaît bien. Ils ont été deux fidèles complices des oeuvres de Caterina Sagna. Mais pas seulement. Nombreuses sont leurs expériences artistiques tout au long du riche parcours dansé qu'ils ont effectué. Et c'est aussi ce qu'ils s'apprêtent à raconter, voire même à danser sur des musiques allant de Monteverdi à Bob Dylan. Une danse qui selon eux : « fouille dans la mémoire de deux ados des années 70 en Italie, enfants de la télé et d'une politique infâme ».

Dans cette Happy Hour, les voici seuls en piste, drapés dans l'un de leurs costumes privilégiés, l'humour. Suave dérision mais aussi étonnante distinction. La grâce ne tient pas qu'à la danse, elle surgit aussi de cette forme de dénuement qu'ils ont choisi de mettre en scène. Sur le plateau, une table, deux chaises, quelques rares objets, surtout des perruques. Et basta ! L'heure à passer avec tous est essentielle. Certainement pas un credo mais une condition. Une qualité aussi enjouée que nécessaire quand on a tant de choses à partager.

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/659-saison1617-wooshing-machine-happy-hour?Itemid=161