Plus d'infos sur le spectacle Heroes à Strasbourg

Radhouane El Meddeb

Cie de Soi

Heroes

France / 9 interprètes / création 2016

Présenté avec le Maillon

A l'opposé du solo intimiste A mon père, Radhouane El Meddeb, s'adresse au collectif dans Heroes. Une pièce de groupe avec de jeunes danseurs de rue. Dans un espace contraint, comme aspirés par le flux continu de l'énergie musicale et dansée, chorégraphe et interprètes interrogent notre temps : la vitesse, le mouvement, ses valeurs et ses manques.

Les jeunes héros que Radhouane El Meddeb met en scène, ont été longtemps observés par le chorégraphe. Ils dansaient librement dans les espaces d'un lieu culturel parisien, le 104. De cette mosaïque de gestes et de musiques, de ces pratiques passionnées et reléguées aux marges, de ces tempéraments souvent fébriles et isolés, Radhouane El Meddeb fait une fresque dansante d'aujourd'hui.

Heroes, pièce composée de neuf interprètes propulse un groupe de jeunes danseurs sur scène dans une proposition aux enjeux aussi simples que radicaux. Mouvement continu, tenues académiques colorées, lumières en douche, tension répétitive de la musique. Un petit carré tracé au sol les maintient tous a proximité tel un fragment de foule. Seul une âme immobile vient troubler la houle fébrile de ce condensé d'énergie. Cet échantillon du commun prélevé aux sociétés d'aujourd'hui fait étrangement résonner ce qu'en pressentait le chorégraphe : « Dansons, dansons... C'est tout ce qu'il nous reste à faire. »

