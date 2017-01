Plus d'infos sur le spectacle La Mécanique des ombres à Strasbourg

Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne, Lucien Reynès

Naïf Production

La Mécanique des ombres

France / 3 interprètes / création 2016

Tout public + 11 ans

Avec eux, la création comme la scène sont des espaces d'aventures collectives. Aussi les trois artistes signent ensemble leur seconde pièce. Visages intégralement masqués de noir, ils interrogent la communauté et en chorégraphient les pulsions anonymes à travers l'énergie du hip-hop et la poésie du cirque.

Ensemble, ils forment un trio d'acrobates et de danseurs. Ils se connaissent depuis l'adolescence. Leurs parcours respectifs sont faits de trajectoires communes et de démarches singulières. Ils se retrouvent à travers le cirque, le mouvement, la création et la pédagogie.

En 2014, à la recherche d'une danse essentielle et possible pour tous, ils créent Je suis fait du bruit des autres et y découvrent une riche matière de création dont ils prolongent l'aventure dans cette nouvelle pièce La Mécanique des ombres.

La force qui se dégage de la figure masquée débride les gestes. Elle hante les mémoires collectives comme l'imaginaire de chacun. De cette étrange communauté inavouable se dégagent des histoires d'hommes. Quête identitaire, ombres menaçantes, trouble héroïsme. La figure mène sa propre danse et sonde les espaces d'expression du lien social, la liberté des corps, le mouvement, entre la chute et le vertige.

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/651-saison1617-naif-production-la-mecanique-des-ombres?Itemid=161