Plus d'infos sur le spectacle La Pari à Strasbourg

François Verret

Cie FV

La Pari

France / 5 artistes au plateau / création 2017

Coproduction POLE-SUD

Présenté avec Les Migrateurs

Centrée sur la fragilité de l'homme contemporain, la démarche de François Verret, poursuit son cours. Le Pari, seconde création réalisée dans le cadre du Chantier 2014-2018, convoque une polyphonie de voix au plateau. Poétique des gestes, mots, rythmes et lumières libèrent maux et rêves de la condition humaine dans une aventureuse chevauchée.

Après Rhapsodie démente, spectacle créé en 2015, François Verret réinvestit la scène avec le creuset d'artistes - acteurs-danseurs, musiciens et autres collaborateurs familiers de sa démarche. Et le metteur en scène de décrire les intentions de ce Pari : « Murs, frontières, contrôle, surveillance sont là partout, en nombre incalculable. Il est difficile et dangereux d'aller et venir, d'un endroit à un autre, de quitter la zone réservée où règne une norme sèche, froide, calculatrice... Cependant, certains croient au réveil de « l'homme déprogrammé », à l'exception contre la règle, et font le pari du possible contre le probable, convaincus de trouver une issue.

C'est sur la toile de fond de ces convictions, que nous faisons notre pari, le pari d'inventer quelques voies de passage pour, ensemble, « sortir de la nuit » où nous nous trouvons et voir ainsi se dessiner un ciel, un horizon où nous pourrions renouer avec certains rêves de jeunesse, que nous n'avons nullement sacrifiés et qui se rappellent obstinément à nous, avec calme, attendant simplement l'occasion de « prendre corps ».

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/654-saison1617-francois-verret-le-pari?Itemid=161