Plus d'infos sur le spectacle Le Lac Des Cygnes à Strasbourg

Après le succès retentissant des différentes tournées 2015 et 2016, le ballet et l'orchestre de l'Opéra National de Russie reviennent en France en 2017 pour vous présenter une version inédite du chef d'oeuvre incontournable: Le Lac du Cygnes. Joyau du répertoire classique, ce ballet nous fait vivre la folle histoire d'amour entre le Prince Siegfried et la princesse Odette, prisonnière du sort désormais célèbre de se transformer en cygne le jour, et redevenir femme la nuit. Devant les fourberies du sorcier et de sa fille, parviendra-t-il à libérer sa promise ? C'est à la demande du Ballet de Moscou que Piotr Ilitch Tchaïkovski compose en 1875 son premier ballet : Le Lac des Cygnes. S'inspirant de sa vie personnelle tourmentée pour composer son oeuvre, il révolutionnera la musique classique de l'époque et marquera le milieu musical pour toutes les années à venir. L'oeuvre a donné lieu à plusieurs versions dont celle de Marius Petipa (1895) issue de la tradition russe et de Noureev qui présenta sa propre interprétation sur la scène de l'Opéra national de Paris en 1984. Entre duos romantiques et chorégraphies enlevées, les danseurs exceptionnels de l'Opéra National de Russie, enchaineront ainsi Pas espagnols, Mazurka, Danse des petits cygnes... Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes, explorant les méandres de l'amour éternel, a envouté et continue de séduire des générations de spectateurs. Réservations personnes à mobilité réduite : 01 43 75 79 75