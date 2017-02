Plus d'infos sur le spectacle Peeping Tom - Moeder à Strasbourg du 1 au 3 février 2017

Gabriela Carrizo & Franck Chartier

Peeping Tom

Moeder (Mère)

Belgique / 8 interprètes / création 2016

Présenté avec le Maillon



Vaste sujet que la famille. Les Peeping Tom s'en sont emparé avec délectation dès 2014, dans Vader (père), premier volet d'une trilogie sur le thème. Leur théâtre dansé aux images tendres et crues en donne une vision aussi drôle que dérangeante. Le second volet s'intéresse désormais à la mère. Moeder, ou la disparition, tout simplement.

Une exploration de nos sociétés à travers les représentations, liens et mutations de la famille, c'est à quoi se consacre la réputée compagnie belge Peeping Tom. Après Vader mettant en scène un vieux père abandonné par son fils dans une maison de retraite plutôt loufoque, la trilogie sur la famille débutée il y a deux ans se poursuit avec le second volet. Elle s'achèvera en 2018 par Kinderen (enfants). Entre les deux, voici Moeder. Une autre figure centrale, celle de la mère, qui étrangement vient à manquer. Que reste-t-il alors ?

Travaillant avec une distribution similaire au premier opus, avec sur le plateau des femmes et des hommes de 20 à 80 ans, danseurs d'exception ou amateurs éclairés, le collectif avance des suppositions, jouant sur le même fil désarmant et comique qui fait leur signature, cherchant à mettre à jour les tabous, peurs et autres face cachées de leur délicat sujet. Ici le deuil et la mémoire. Sur le plateau, malgré tout, humour et poésie mènent la danse et les situations s'enchainent en autant de tableaux et de scènes virtuoses.

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/653-saison1617-peeping-tom-moeder?Itemid=161