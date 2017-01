Plus d'infos sur le spectacle Singspiele à Strasbourg

Maguy marin, David Mambouch & Benjamin Lebreton

Singspiele

France / Solo / création 2014

Présenté avec le Maillon

Les Singspiele, formes légères et populaires - autrefois créées en réaction aux spectacles de cour - sont aujourd'hui revisités, non sans une pointe d'ironie, par trois artistes. Chorégraphe, comédien et scénographe lui donnent un style nouveau, sobre et concis. Brouillant les repères entre portrait et mouvement, masculin et féminin, ce solo intrigant se déploie à la façon d'un troublant rituel.

Quels mystères se cachent derrière les sensations qui surgissent au contact d'autrui ? Et comment accorder attention aux visages, anonymes ou reconnaissables, qui captent notre regard ? Quel est ce lieu, pour l'acteur, le comédien, le danseur, « d'avant ou d'après la parole » ? C'est à un corps seul au plateau, celui de David Mambouch, qu'il incombe de traverser cette pluie de questions. Comme les images de nos mémoires, singulières et collectives, comme une intrigue, un chant, une ritournelle.

L'interprète est sans visage et pourtant il semble les porter tous. Un étrange effet de masques, silencieusement portés, vient troubler, désorienter, la mécanique précise de ses postures, de son mouvement ainsi que notre regard. Justesse et précision du rythme accompagnent ses gestes tandis que figures et visages glissent sur ses épaules comme la fugue. Conçue par Maguy Marin, cette pièce renoue avec certains motifs déjà présents dans Umwelt ou Nocturnes, tandis que, concentré sur sa ligne, à l'avant scène, l'interprète laisse place aux identités éphémères et multiples qui le traversent.

