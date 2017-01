Plus d'infos sur le spectacle Umwelt à Strasbourg

Maguy Marin

Cie Maguy marin

Umwelt

France / 9 interprètes / création 2004 (nouvelle production 2013)

Présenté avec le Maillon

Comme l'envers et l'endroit d'une même médaille, Umwelt, pièce réalisée en 2004, renvoie au célèbre May B créé par la chorégraphe 23 ans plus tôt. Avec un même brio, Maguy Marin scelle cette partition rythmique dans un jeu de miroir social qui tient de la fascination.

Sous le vent et les images tremblées, des corps anonymes, des trajectoires, des rencontres. Les danseurs conjuguent, déclinent apparitions et disparitions en d'incessantes métamorphoses. La virtuosité de ces compositions échappe au regard qui n'en suit que la marche infinie. Mécanique brève et complexe des gestes qui s'érodent au son électrique des guitares abandonnées à l'avant-scène, au fil des objets, vite saisis puis jetés qui s'accumulent au sol. Profondément ancrée dans les palpitations du présent, la partition consume tous ses possibles jusqu'à l'anéantissement.

Travail de haute exactitude et d'extrême dissolution, Umwelt, donne à la vie quotidienne galopante et vide, des accents de pure beauté soudaine, des allures fantastiques, mystérieuses, surréalistes. Les corps y ont bien trop à faire pour se soucier de ce qui peut arriver encore, pour se poser, regarder, réfléchir, rêver. Maguy Marin fait de cette surconsommation un pamphlet dont la ligne minimale reste profondément ancrée dans les palpitations du présent. Sur le fil de cette marche radicale, les corps s'abstraient jusqu'à l'enchantement d'une vision sans concession.

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/649-saison1617-maguy-marin-umwelt?Itemid=161