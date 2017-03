Plus d'infos sur le spectacle Vers un protocole de conversation ? à Strasbourg

Georges Appaix

La Liseuse

Vers un protocole de conversation ?

France / 3 interprètes / création 2014

Ils ont en commun la mélodie des mots, la passion du mouvement. Leurs présences, leurs voix, leurs gestes tissent un climat aux accents subtilement légers. Serti d'humour et de poésie, Vers un protocole de conversation ? est une invitation à la danse, un hommage au langage, avec du corps et de l'esprit.

Elle est toute entière absorbée dans le silence, la présence à sa danse, elle est possédée par l'espace. Interprète insaisissable, elle affole et déroute, et le temps et l'homme qui la poursuit de ses mots, de ses questions, de sa fascination. Comment trouver un terrain d'entente et de relation entre deux langages si différents ? Le silence de la danse et sa musicalité intérieure, l'extériorité de la parole, celle qui s'essaie à nommer, définir, qualifier. Pour mettre en scène ce dialogue, un témoin de jeu, le chorégraphe Georges Appaix. Ses choix musicaux instillent ou étoffent les climats propices à cette situation inédite : des échanges candides ou savoureux entre une femme et un homme, danseurs issus de deux générations différentes.

Aujourd'hui parvenu à la lettre V de son abécédaire chorégraphique déployé depuis une trentaine d'années, Georges Appaix déplace encore le mouvement de son écriture. V comme Vers un protocole de conversation ? questionne l'intention dans le geste, l'intonation dans les mots, le regard, l'altérité. Ciselant ainsi avec délicatesse une forme de spectacle aussi sobre que malicieuse.

