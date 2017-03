Plus d'infos sur le spectacle WormHole à Strasbourg

Etienne Rochefort & Jérôme Douablin

Cie 1 des Si

WormHole

France / 5 interprètes / création 2017

Coproduction POLE-SUD

Tout public + 11 ans

Un quintet de danseurs entre dans la grande aventure de l'espace et du temps. Dans ce climat de science fiction, Etienne Rochefort poursuit sa recherche sur le corps et le mouvement. Avec ses troublants effets optiques et physiques, WormHole génère une danse aussi mystérieuse que fascinante.

Après un premier duo 2#Damon, qui posait les principes d'un langage chorégraphique singulier, proche des films d'animation et des mangas, Etienne Rochefort, avec la collaboration de Jérôme Douablin, chorégraphie pour cinq interprètes. Centrée sur le corps, la danse et l'écriture, cette création est un voyage en raccourci à travers le temps et l'espace. Comme une feuille que l'on plie et dont les deux bords opposés viennent se toucher. Entre ces deux éléments rapprochés, un trou de ver, WormHole. C'est le jeu. Il s'inspire d'une hypothèse scientifique : le fond d'un trou noir, le trou de ver, est une sorte de connexion avec une autre région de l'univers : un piège à matière, énergie et lumière.

Dans la compagnie 1 des Si, d'autres références au cinéma circulent : Triangle (Christopher Smith), Enemy (Denis Villeneuve) ou encore L'illusionniste (Neil Burger). Elles donnent à WormHole - exploration de l'intime versant masculin - ses accents sombres, parfois inquiétants. Jeux de dédoublement, étranges états de corps, fragmentation du temps troublent la perception et mènent le mouvement au bord du thriller et du film d'horreur. Là, musique et danse fusionnent, créant un monde aussi intrigant qu'irréel.

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/657-saison1617-cie-1-des-si-wormhole?Itemid=161