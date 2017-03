Plus d'infos sur l'exposition Strasbourg art photography, un parcours photographique en ville

Strasbourg Art Photography met en place un événement sur la photographie moderne, contemporaine et conceptuelle. Le projet consiste en un parcours photographique dans la ville programmé pour mars 2017. Strasbourg Art Photography est un blog spécialisé dans la critique raisonnée et les reportages culturels sur et autour de la photographie créé par le photographe et rédacteur Ryo Tomo. Il est l'initiateur, avec son équipe, du futur événement.

Site web : http://www.strasbourg-artphotography.fr

Infos réservation :

Visites libres dans plus de 15 lieux à travers la ville !