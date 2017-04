Festival Kuckuck 2017

Plus d'infos sur le Festival Kuckuck à Bouxwiller

Le Théâtre du Marché aux Grains, Kilohertz et l'association IN(d)EX présentent

le Festival de musiques et de danses Kuckuck !

Il aura lieu le vendredi 14 avril à 20h30, puis les vendredi 21 et samedi 22 à 20h30 ainsi que le dimanche 23 à 18h, au Théâtre Christiane Stroë.

Première édition du festival Kuckuck, première graine plantée. Kuckuck se tourne résolument vers les musiques expérimentales.

Le temps du festival met en avant la pratique de l'improvisation, et les ponts entre la musique et d'autres formes d'expressions comme la danse, le cinéma, la vidéo, le théâtre mais aussi les nouveaux médias.

Et s'imagine comme un espace de rencontre et de découverte, riche d'une programmation plurielle, ouverte à différents publics, des enfants aux auditeurs avertis.

Venez tendre l'oreille et découvrir qu'originalité peut s'accorder avec plaisir.

PROGRAMME :

Vendredi 14 avril à 20h30 : HÖREN #23 : CELLULE D'INTERVENTION METAMKINE : http://www.theaboux.eu/index.php?prod=301

Vendredi 21 avril à 20h30 : AVERAGE BASTARDS ET VINCENT POSTY

AVERAGE BASTARDS - la fureur de vibre

John Hegre & Céline Larrère

Duo performatif composé de musique, mots et mouvements.

Les experts franco-libanais l'ont décrit comme « inattendu, ouvrant de nouvelles voies, différent, risqué, hors-normes, pas spectaculaire, mais « spectaculant », un grand moment comme on les aime : « sur le fil », et « plein de signes qui vont dans

des directions différentes ». Entre bulldozer et sémaphore, le binôme pratique l'improvisation comme d'autres le satanisme ou le yoga.

Leur credo : l'imprédictibilité comme relation au public, dans une joyeuse lutte pour déterminer ce que sera la pièce en présence devant le public présent.

Leur méthode : tordre le cou aux conventions de la performance improvisée, puis les ressusciter comme de monstrueuses créatures protéiformes.

Leur coup de coeur théorique : le spectacle vivant comme interactionnisme.

Leur fureur de vibre : l'improvisation libre, imprévisible et fraîche, comme célébration commune d'un moment et d'une situation donnés à l'artiste et au public.

VINCENT POSTY

Musicien de rock au départ, il entre au Conservatoire de Strasbourg dans la classe des musiques improvisées en 1995, puis la classe de contrebasse classique.

Il obtient le Diplôme d'Etudes Musicales de la section jazz en 1999.

Depuis il s'engage comme contrebassiste/bassiste électrique dans différents projets originaux : Zakarya (produit par John Zorn sur Tzadik), Virage, Ivrim, Polaroid 4, Ovale, ICI, Primal Band, etc...,

et participe à des créations avec la danse contemporaine (compagnie Le Grand Jeu, Somebody) et le théâtre (Compagnie Luc Amoros).

Samedi 22 avril à 20h30 : REGREB ET KINOPHRENIA

REGREB - Laurent Berger

Laurent Berger (Burscratch, Suboko, Sun Plexus, ...) présente son solo sous l'alias Regreb.

Une pièce pour 2 cymbales, 2 mailloches, 2 micro-contacts, 2 cables, 1 système de diffusion avec haut-parleurs graves, 1 brouillard de fréquences basses.

KINOPHRENIA - Mic&Rob (Pascal Gully & DJ Bouto)

Interdit aux - de 12 ans

Oeuvre audiovisuelle créée par les rascals mic&rob, plus connus sous les noms de dj Bouto et Gully, tous deux membres moteurs du collectif "La Bande Adhésive"..

*Le pitch* : "Kinophrenia" est un spectacle qui se présente sous la forme d'un ciné-concert faisant figure d'hommage à un pan de la culture cinématographique communément appelé Cinéma Bis.

"Kinophrenia" s'entrevoit comme un megamix d'images et de sons électroniques au service d'une proposition narrative forte, destinée à interpeller l'ouïe et le regard du spectateur

et les inviter à un parcours sensoriel insolite.

Dimanche 23 avril à 18h : WE KILLED A CHEERLEADER ET HOME KUCKING

WE KILLED A CHEERLEADER - Marie Cambois & Jean-Philippe Gross

La chorégraphe Marie Cambois et le musicien Jean-Philippe Gross travaillent ensemble depuis 2008 à creuser le concept de We killed a Cheerleader.

La version présentée ici (pièce pour 1 danseuse et 3 haut-parleurs) est un condensé des différentes versions développées jusqu'à aujourd'hui.

La musique comme la danse y sont envisagées par la réduction, la décomposition des signes et signaux, exposés à l'épreuve de la durée et de la répétition projetant le spectateur dans une forme d'hypnose due à la fois au caractère minimal

et prégnant de la musique électronique et à l'aspect banal des gestes dansés qui semblent tout à la fois éprouver l'espace et le révéler.

HOME KUCKING - improvisation libre

KUCKUCK invite les artistes présents sur le festival à croiser leurs pratiques et leurs univers pour un moment d'improvisation libre (sous réserve).

Tarifs :

Pass Festival Kuckuk plein : 35e.

Pass Festival Kuckuck réduit : 25e.

Pass 1 soirée : 10e.

Pass 1 soirée réduit : 7e.

Site web : http://www.theaboux.eu

