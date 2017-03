Plus d'infos sur le spectacle Non Mais T'as Vu Ma Tete! à Vendenheim

C'est un peintre, seul sur la scène, face aux enfants, avec sa grande toile. En l'espace de trois tableaux (pour employer, à dessein, un terme commun au théâtre et à la peinture), ce peintre va, tour à tour, tenter d'exécuter son autoportrait, le portrait de l'un de ses spectateurs volontaires, puis, enfin, celui de son public dans son entier. Mais c'est sans compter sur le pouvoir particulier des images, qui vont, à chacune de ses tentatives, immanquablement échapper à son contrôle. L'on assiste, au-delà de son rôle de peintre et du dialogue à la fois comique et intime qu'il instaure avec son public, au parcours pathétique et dérisoire d'un clown. C'est, à travers une expérience insolite de peinture et de théâtre réunis, une occasion drôle et légère, pour les enfants-spectateurs, de réfléchir à l'image de soi et à l'image de l'autre. A partir de 6 ans