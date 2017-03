Plus d'infos sur le spectacle Chut ! Théâtre D'improvisation Sans Paroles à Epfig

Au PETIT THÉÂTRE du restaurant Ville de Strasbourg à Epfig

Un spectacle d'improvisation théâtral et musical SANS PAROLES

Quand la musique remplace les mots... Les comédiens entrent en scène et n'ont plus droit à la parole. Le Maître de jeu joue les Chefs d'orchestre pendant que les musiciens donnent vie aux histoires improvisées. Un spectacle pour le plaisir des yeux et des oreilles !

La Troupe à Tours - Tout public - 1h30 - Tarif C ( 12€ / 10€ / 8€ )

Possibilité de dîner au restaurant avant le spectacle

La réservation est conseillée

(Licence 1-1087516)

Site web : http://www.restaurant-villedestrasbourg.fr

Infos réservation :

La réservation est conseillée : 03 88 85 50 03 ou reservation@restaurant-villedestrasbourg.fr.