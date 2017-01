Plus d'infos sur le spectacle Flamboyant à Kirrwiller Bosselshausen

VENDREDIS et SAMEDIS SOIRS :* Dîner dansant dans notre grand restaurant "Le Majestic" de 19 h 30 à 22 h 15* Spectacle "Flamboyant" au théâtre à 22 h 15 (durée : 1 h 45)* Après le spectacle, suite de la soirée avec animations diverses au Lounge Club (hors boissons) de 0 h à 2 h 30DIMANCHES MIDI : * Déjeuner dansant dans notre grand restaurant "Le Majestic" de 12 h à 14 h 45 * Spectacle "Flamboyant" au théâtre à 14 h 45 (durée : 1 h 45) * Après le spectacle, suite de la journée avec animations diverses au Lounge Club (hors boissons) de 16 h 30 à 18 h Poussez les portes du Royal Palace, l'un des 3 plus grands music-halls français et découvrez un univers d'exception !Laissez-vous guider à votre table au restaurant "Le Majestic", animé par un grand orchestre, où vous dégusterez de bons plats concoctés dans nos cuisines.Ensuite, prenez place dans un des confortables fauteuils de notre amphithéâtre pour vous laisser envoûter par la magie du show "FLAMBOYANT" :« FLAMBOYANT » La légende des cinq JoyauxUne ancienne légende raconte qu'à la création de l'univers, cinq pierres précieuses d'une pureté sans égale auraient été dispersées à la surface de notre monde... La première féconda la terre, la seconde déversa l'eau, la troisième libéra le vent, la quatrième maîtrisa le feu et la dernière préserva l'espace... Le rôle de ces cinq Cristaux était de garantir le bon équilibre de notre planète et d'en préserver son incroyable beauté...Nombreux sont les hommes, qui, à travers les âges, ont essayé de percer le mystère des pierres de beauté, mais, aujourd'hui encore, elles restent introuvables... La légende nous révèle que, quiconque réussirait à réunir les cinq joyaux, rendra tout ce qui les entoure, « FLAMBOYANT » Puis, vous finirez votre journée ou soirée, installés dans notre Lounge Club avec animations de danseurs et ambiances musicales variées, interprétées par un grand orchestre et DJ.Catégorie 1 Menu Festival :Foie gras de canard « fait maison »Son magret légèrement fuméChutney quetsche-mirabellePetit pain au lait******Dos de cabillaud à la fleur de selEmulsion romarinCroquant de céleri et poireau au safran*******Filet de boeuf rôti à la pièceMousseline d'artichaut et poêlée de girollesGratin Dauphinois ***Lingot chocolat mi-amerMousseline fruit de la passion velours framboiseArlequin glacéFruits des tropiques à la fleur d'orangerCatégorie 2 : Menu Plaisir :Foie gras de canard « fait maison »Son magret légèrement fuméChutney quetsche-mirabellePetit pain au lait***Ballotine de volaille roulée aux herbesEt jus de truffesPetits légumes glacésPommes allumettes***Lingot chocolat mi-amerMousseline fruit de la passion velours framboiseArlequin glacéFruits des tropiques à la fleur d'oranger