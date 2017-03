Plus d'infos sur le spectacle 150kg a deux, ... à Oberhausbergen

GENRE HUMOUR MUSICAL DURÉE 1H20 ÂGE DÈS 12 ANS Deux drôles d'oiseaux se livrent sans retenue à une festive joute verbale, un combat à mots nus, phrases délicates et refrains sans cholestérol. Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la balance, pas un gramme de gras, deux écritures aériennes, car, voyez-vous, ces deux-là ont de la plume ! Un émincé de traits d'esprit en apesanteur, avec pour seules armes une guitare aérienne et deux pupitres venus à pied. Deux poids... Démesure ! « Wally est rapide, généreux, inlassable, et il écrit des chapelets de textes et de chansons d'une efficacité imparable. C'est énorme, c'est délicieux. » LE FIGARO « Wally brouille les pistes et c'est un délice d'essayer de le suivre. Sous ses vannes, c'est souvent l'absurdité du monde qu'il pointe. »TÉLÉRAMA « Vincent Roca est un poète converti en humoriste. Il y a chez lui quelques gènes de Ruy Blas et de Cyrano. » LE MONDE « ”Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole“ disait Hugo un jour de mauvaise humeur. Avec Roca, c'est plutôt son battement d'ailes. » L'HUMANITÉ