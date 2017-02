Plus d'infos sur le spectacle Am Storichenescht à Oberhausbergen

GENRE COMÉDIE DIALECTALE DURÉE 2H20 ÂGE DÈS 12 ANS SURTITRÉE EN FRANÇAIS Faire des enfants aujourd'hui : est-ce raisonnable ? Quand on ne parvient pas à procréer et qu'on décide d'adopter, quand on est une femme en couple avec une autre femme, ou encore célibataire à la recherche de l'amour, il faut une sacrée dose de courage, d'inconscience... Et d'humour ! Un défi de taille, que tentent de relever cinq amis de longue date, immatures, angoissés et complices, unis par le goût de la fête, l'amour de 'Alsace et le plaisir de vivre ensemble. « Une pièce en quatre actes qui aborde avec finesse et humour le désir d'enfant et la parentalité. » DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE « La parentalité est au coeur de la pièce de Stéphanie Schaetzlé et d'Elisabeth Ritter. Un thème d'actualité, après les récentes lois sur la famille et le mariage pour tous, qui est traité avec beaucoup de tendresse. » EST AGRICOLE ET VITICOLE