Plus d'infos sur le spectacle Et Pendant Ce Temps Simone Veille! à Oberhausbergen

GENRE THÉÂTRE FÉMINISTE DROLATIQUE DURÉE 1H20 ÂGE DÈS 9 ANS Le féminisme peut-il être drôle ? C'est tout l'enjeu de ce spectacle qui revisite la condition féminine en France des années 50 à nos jours. À travers trois lignées de femmes, Marcelle, France et Giovanna, nous suivons sur quatre générations dans leur intimité et leurs touchantes imperfections. Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d'une Simone qui veille pour nous rappeler les dates importantes qui ont jalonné cette évolution qui s'est faite à force de combats, de désirs, de doutes et surtout dans la quête d'une égalité hommes / femmes. Aucune revendication, juste un constat et une question : sommes-nous enfin capables d'avancer ensemble ? « On sourit et on s'amuse beaucoup tout au long du spectacle, et pas seulement quand on est féministe ! » PARISCOPE « C'est léger, frais, mais incroyablement sérieux. » CHARLIE HEBDO « C'est drôle, très drôle, subtil, cynique, direct, vrai et sincère. » PARIS TRIBU