Plus d'infos sur le spectacle Le Cirque Des Mirages à Oberhausbergen

GENRE CONCERT THÉÂTRALISÉ DURÉE 1H30 Il y a des mots qu'on hésite à dégainer tant ils pèsent lourd. Mais il y a des mots qui s'imposent ! Parker et Yanowski... Anticonformistes ? c'est sûr. Révolutionnaires ? peut-être. Renversants ? c'est clair... Géniaux ? Sans doute ! Oui, il y a une part de génie chez ces deux-là, dans leur démarche, leur audace, leur virtuosité à explorer les tréfonds de l'âme humaine pour nous les dévoiler au grand jour de la théâtralité. Les découvrir, c'est plus qu'un plaisir : un choc. Tellurique. Dans ce tour de chant, écrit au fil des tournées et des résidences, Le Cirque des Mirages renoue, plus que jamais, avec la tradition du cabaret expressionniste, ou plutôt, avec ce que fut le cabaret dans sa chair et son essence avant qu'il ne soit détourné au profit d'une représentation caricaturale et consensuelle dont seul subsiste un vulgaire nuage de strass et de paillettes. « On sort avec des images plein la tête. Envoûté, emporté, conquis. » LE MONDE « La tension dramatique fascine, l'interprétation est remarquable. » TÉLÉRAMA TTT