Plus d'infos sur le spectacle Maligne à Oberhausbergen

GENRE HUMOUR – SEULE EN SCÈNE DURÉE 1H20 ÂGE DÈS 10 ANS Quand on a 27 ans et qu'on apprend qu'on a une boule de 6 cm dans le sein gauche, forcément on a peur, et puis on se bagarre, et on en pleure, et on en rit... La vie, quoi ! Ce spectacle n'est pas un spectacle de «cancéreuse». C'est le récit d'une étrange cohabitation entre la vie incarnée, exultant, enthousiaste et la mort qui se tapit. Noémie raconte tout cela, seule en scène, avec ses mots, sa sincérité, sa fragilité. Et ses éclats de rire. Noémie Caillault, auteur et interprète de « Maligne » a été nommée aux Molières 2016 dans la catégorie Seul(e) en scène. « Vibrante leçon de vie... Noémie Caillault illumine la scène » LIBÉRATION « Aussi touchant que réjouissant... un tour de force. » LE PARISIEN « Débordant d'humour et de peps... on en sort avec une pêche d'enfer. » TÉLÉRAMA