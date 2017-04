Plus d'infos sur le spectacle Ma Colocataire Est Une Garce à Schiltigheim

AM Productions / Radio Dreyeckland (L. 3.1072585) présentent ce spectacle.

Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et a la libido d'une laitue... Elle vient réveiller le quotidien de ce vieu garçon avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d'humour. Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante, où les répliques fusent dans un face à face irrésistible.• N.B. les duplicatas n'étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets. - Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33 - Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d'un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. - Les appareils photos et caméras sont interdits en salle