Plus d'infos sur le spectacle Coeur cousu à Selestat

Dans un décor tout en bois , rustique et merveilleux la récitante et manipulatrice Julie Canadas donne vie à une ribambelle de marionnettes de chiffon et d'objets rouillés , découpés, ciselés, taillés.

Un moment suspendu plein de grâce, à savourer en famille.

Site web : http://www.tanzmatten.fr

Majoration de 2 euros en caisse du soir