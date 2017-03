Plus d'infos sur le spectacle Capitaine Sprutz, Vrp. à Strasbourg

Toujours pour le compte de la NASA, la nouvelle agence spatiale alsacienne, le capitaine doit cette fois aller représenter la planète terre dans d'autres galaxie et expliquer à nos amis extra-terrestres les nombreuses spécificités de la race humaine. Mission difficile en cette période où l'histoire du monde prend une tournure de plus en plus catastrophique. En véritable VRP de la terre, Voyageur Représentant en Planète, le capitaine prépare avec vous cette nouvelle mission à haut risque. Que doit-il emporter? Que ne faut il pas oublier dans les soutes du vaisseau? Peut-il parler de tout? Doit-il cacher des choses? Dans l'esprit des conférences "connaissance du monde" et avec son sens du décalage, sans oublier sa vision "alsacosmique" des petits riens, il va évidemment vous surprendre par ses choix . Soyez prêts à l'impensable. "Culte, c'est déjà!" Yoda "On l'attend de pied ferme à la maison" E.T " Il n'y a que Sprütz pour aller là ou personne ne vous entends crier" Lieutenant Ripley Le Food Truck de PUR ETC. est garé dans la cour dès 19h30 pour vous régaler avant et après le spectacle !

Site web : http://www.espace-k.com

