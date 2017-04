Plus d'infos sur le spectacle Dieudonne à Strasbourg

DIEUDONNE SAISON 2 "LA POLITIQUE» Avec le Spectacle "LA POLITIQUE" Dieudonné propose un nouvel univers vivant et singulier ! L'humour de Dieudonné mis en images et en musique pour votre plus grand plaisir. Emotion et rires au rendez-vous ! « LA POLITIQUE » sera joué de Janvier à Juin 2017 uniquement !! Dans ce deuxième opus d'une série de 4 spectacles, Dieudonné décortiquera à sa sauce le monde de la politique... En plein élection Présidentielle...