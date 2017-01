Plus d'infos sur le spectacle Grandiloquent Moustache Poesie Club à Strasbourg

Astien, Mathurin et Ed Wood, trois poètes à moustache ouvrent les portes d'un bazar de textes en tous genres. Virtuoses de la parole, musiciens sans instruments, ils donnent vie à une poésie audacieuse et joyeuse. L'un la joue romantique désillusionné, l'autre est un salace inoffensif, le troisième un décalé sensible. Dans un spectacle percutant à la croisée du slam, de l'humour et du café théâtre, ils retracent avec dérision leur parcours dans un univers complètement décalé, inspiré des Monty Python, de Gainsbourg, Baudelaire ou encore Brassens. Pour eux, le texte compte autant que l'interprétation. Ce n'est pas uniquement du slam, il s'agit là d'une véritable pièce de théâtre humoristique dans laquelle les textes sont inclus. Influencés de tout et de rien, par des paroliers, des artistes, la vie quotidienne ou encore des moustachus, ils embarquent les spectateurs dans leurs aventures dès les premières rimes. Talentueux, ils savent manier la langue de Molière à la perfection tout en surfant sur une auto-dérision permanente. La Moustache, ils la portent d'ailleurs comme celle que Marcel Duchamp avait faite à la Joconde, avec une pointe d'ironie. « C'est le grand retour du GMPC qui a déjà fait les beaux soirs du Kafteur par le passé. C'est drôle, jouissif, poétique, et ça donne envie de se laisser pousser la moustache, même à vous mesdames ! Si vous en voulez plus, retrouvez les en journée pour leur « Moustache Academy », un concert rap festif pour les plus jeunes à partir de 5 ans. » JLF Arstiste associé à l'Espace K Le Food Truck de PUR ETC. est garé dans la cours dès 19h30 pour vous régaler avant et après le spectacle !