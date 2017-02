Plus d'infos sur le spectacle Les Rois Vagabonds à Strasbourg

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais les musiciens sont des clowns. Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant tout „poètes en action“ selon la belle formule d'Henry Miller. Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d'humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S'ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c'est pour mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu'on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s'émerveille, on rit, on est ému. « L'étonnement et l'admiration se disputent notre plaisir...Il ne faut pas s'y tromper, derrière cette légèreté se cache la rigueur de grands professionnels. Un vrai bijou, dont il faut absolument se délecter sans modération en ces temps d'austérité. » Avignon off. "Impossible n'est pas clown ! Ce qu'ils font sur scène tient du prodige. Ils repoussent toutes les limites avec la modestie en prime. L'imaginaire de l'enfance peut avoir libre cours... Coup de coeur assuré”. JLF artiste associé à l'Espace K Le Food Truck de PUR ETC. est garé dans la cour dès 19h30 pour vous régaler avant et après le spectacle !