Lable LN (L.540109) en accord avec GCP, BBP et DMPROD présente : avec D8 et Skyrock ce spectacle.

Prenez une belge. Enlevez l'accent et l'odeur de moule frite, rajoutez lui un sourire ravageur et de l'humour, vous obtenez Nawell Madani ! Observatrice, drôle, énergique, vénère, souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène ! La vie quotidienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !!Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 03.83.45.81.60.