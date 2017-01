Plus d'infos sur le spectacle King Du Ring à Vendenheim

On assiste au monologue intérieur imaginaire de Muhammad Ali, en plein combat de boxe. Un combat douloureux où il oscille entre toute puissance et fragilité extrême, entre révolte et abandon. Malgré les coups qu'il donne et grâce aux coups qu'il prend, il ré-affirme sa révolte face à une Amérique blanche, guerrière et consommatrice à l'excès. Muhammad Ali n'est qu'un prétexte, car cet homme à la peau noire, "combattant de son propre destin", exprime une révolte et une colère universelles. Dans ce spectacle de "théâtre mouvementé", c'est une comédienne blonde et fine qui porte par une performance physique, dans un écrin de vidéo, cette parole forte, ce combat puissant