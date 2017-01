Plus d'infos sur le spectacle Le Cabaret Extraordinaire à Vendenheim

Du merveilleux, des plumes et des paillettes ! Retrouvez la biche madrilène, Diva sensuelle et corrosive tout droit sortie d'un film d'Almodovar... Maria Dolores! La pétillante et lumineuse Lili Roche , le duo mythique du Cirque des Mirages: Yanowski personnage grandiose, immense poète et chanteur à l'univers fantastique et Fred Parker, flegmatique et virtuose, qui tient la mesure au piano, le volubile Immotouche-à-tout de génie, à la fois jongleur et acrobate, Les Paraconteurs, duo Buster Keaton-esque, et des guests artistes de cirque et musiciens. Quand ces artistes-là - qui vont de succès en succès depuis des années, décident de rassembler leurs talents pour un spectacle extraordinaire alors humour, absurde et performances sont au rendez-vous. Et quand ceux-là sont présentés par Maria Dolores, tout devient possible. Résultat : un best of de leurs spectacles, une synergie inédite !